В Пермском крае 295 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 295 новых случаев заражения COVID-19: 134 человека проходят лечение в больницах, 161 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 119 пациентов мужского пола, 176 – женского, среди заболевших 2 ребенка.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 35 995: 1 720 – на лечении, 29 423 (+209) – выздоровели, 1 312 (+10) – скончались от коронавируса, 969 (+6) – скончались от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.