В Пермском крае 286 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 286 новых случаев заражения COVID-19: 52 человека проходят лечение в больницах, 234 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 121 мужчина, 165 женщин, в их числе 3 ребенка.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 34 522: 1 625 – на лечении, 27 892 (+316) – выздоровели, 1 263 (+9) – скончались от коронавируса, 933 (+13) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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