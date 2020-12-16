В Пермском крае за сутки 327 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 327 новых случаев заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 285 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди 327 новых инфицированных – 137 мужчин, 189 женщин и 1 ребенок.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 25 666: 2 988 – на лечении, 19 766 (+359) – выздоровели, 898 (+19) – скончались от коронавируса, 550 (+13) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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