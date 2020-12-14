В Пермском крае за сутки 316 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 316 новых случаев заражения COVID-19: 104 человека проходят лечение в больницах, 205 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 130 мужчин, 181 женщина и 5 детей (2 мальчика и 3 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 25 019: 2 051 – на лечении, 19 081 (+252) – выздоровели, 861 (+20) – скончались от коронавируса, 522 (+12) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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