В Пермском крае за сутки 309 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 309 новых случаев заражения COVID-19: 89 человек проходят лечение в больницах, 220 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 116 мужчин, 187 женщин и 6 детей (4 мальчика и 2 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 23 130: 2 122 – на лечении, 17 027 (+398) – выздоровели, 757 (+17) – скончались от коронавируса, 446 (+26) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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