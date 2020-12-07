В Пермском крае за сутки 307 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 307 новых случаев заражения COVID-19: 109 человек проходят лечение в больницах, 198 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 116 мужчин, 185 женщин и 6 детей (2 мальчика и 4 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 22 821: 1 929 – на лечении, 16 326 (+357) – выздоровели, 721 (+17) – скончались от коронавируса, 420 (+13) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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