В Пермском крае за сутки 309 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 309 новых случаев заражения COVID-19: 96 человек проходят лечение в больницах, 213 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 122 мужчины, 180 женщин и 7 детей (7 мальчиков).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 21 900: 2 074 – на лечении, 15 576 (+318) – выздоровели, 688 (+13) – скончались от коронавируса, 392 (+16) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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