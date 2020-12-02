В Пермском крае за сутки 304 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 304 новых случая заражения COVID-19: 90 человек проходят лечение в больницах, 214 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 105 мужчин, 198 женщин и 1 ребенок.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 21 284: 2 105 – на лечении, 14 947 (+309) – выздоровели, 659 (+15) – скончались от коронавируса, 351 (+0) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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