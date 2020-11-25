В Пермском крае за сутки 299 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 299 новых случаев заражения COVID-19: 128 человек проходят лечение в больницах, 171 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 121 мужчина, 168 женщин и 10 детей (5 мальчиков и 5 девочек).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 19 189: 2 003 – на лечении, 13 138 (+238) – выздоровели, 562 (+11) – скончались от коронавируса, 334 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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