В Пермском крае за сутки 239 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 239 новых случаев заражения COVID-19: 144 человека проходят лечение в больницах, 95 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 98 мужчин, 137 женщин и 4 ребенка (2 мальчика и 2 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 16 657: 2 202 – на лечении, 11 070 (+151) – выздоровели, 477 (+6) – скончались от коронавируса, 308 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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