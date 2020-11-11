Клиника РЖД в Перми начала принимать пациентов с COVID-19

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, клиническая больница «РЖД-Медицина г. Пермь» развернула первые 60 коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в стационаре частного учреждения здравоохранения будет развернуто 120 коек для лечения жителей Пермского края с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него, в том числе 6 реанимационных. Лечение будет проводиться по программе ОМС. Первые заболевшие уже доставлены в приемный покой бригадами скорой медицинской помощи.

Совместно с Министерством здравоохранения Пермского края «РЖД-Медицина» дооснастила больницу дополнительным оборудованием: пять аппаратов ИВЛ, четыре монитора пациента, кислородные концентраторы.

В общей сложности на территории Прикамья развернуто 4 424 коек для лечения пациентов с коронавирусом.

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