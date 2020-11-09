В Пермском крае за сутки 193 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 193 новых случая заражения COVID-19: 122 человека проходят лечение в больницах, 71 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 80 мужчин, 108 женщин и 5 детей (3 мальчика и 2 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 15 158: 1 732 – на лечении, 10 027 (+145) – выздоровели, 437 (+4) – скончались от коронавируса, 289 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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