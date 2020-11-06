В Пермском крае за сутки 182 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 182 новых случая заражения COVID-19: 121 человек проходит лечение в больницах, 61 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 73 мужчины, 103 женщины и 6 детей (4 мальчика и 2 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 14 588: 1 836 – на лечении, 9 626 (+126) – выздоровели, 424 (+3) – скончались от коронавируса, 281 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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