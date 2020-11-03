В Пермском крае за сутки 171 новый случай заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 171 новый случай заражения COVID-19: 95 человек проходят лечение в больницах, 76 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 64 мужчины, 105 женщин и 2 ребёнка (2 мальчика).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 14 050: 1 794 – на лечении, 9 178 (+96) – выздоровели, 409 (+3) – скончались от коронавируса, 267 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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