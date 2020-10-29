В Пермском крае за сутки 162 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 162 новых случая заражения COVID-19: 84 человека проходят лечение в больницах, 78 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 77 мужчин, 85 женщин.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 13 209: 1 685 – на лечении, 8 785 (+94) – выздоровели, 392 (+2) – скончались от коронавируса, 257 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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