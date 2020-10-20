В Пермском крае за сутки 128 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 128 новых случаев заражения COVID-19: 65 человек проходят лечение в больницах, 63 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 49 мужчин, 78 женщин, 1 ребенок.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11 862: 1 531 – на лечении, 7 993 (+81) – выздоровели, 355 (+5) – скончались от коронавируса, 229 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.