В Пермском крае за сутки 115 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 115 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 60 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 50 мужчин, 61 женщина, 4 ребенка (2 мальчика и 2 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11 363: 1 594 – на лечении, 7 686 (+74) – выздоровели, 337 (+4) – скончались от коронавируса, 216 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.