УФАС Прикамья назвали места, где можно купить самые дешевые маски

Как сообщает краевой УФАС, стоимость индивидуальных средств защиты осенью стала ниже, чем летом, и остается стабильной на протяжении сентября-октября

Так, на 12 октября, самые дешевые гигиенические маски продаются в ГК «Лента» (5,99 руб.) и аптека «Ромашка» (5 руб. от 50 шт.), медицинские – аптека «Живика» (15 руб.), «Философия красоты и здоровья» (20 руб.), «Аптека со склада» (20 руб.), «Планета здоровья» (20 руб.). Всего было проверено более десяти аптечных и торговых сетей.

Также отмечается, что маски можно приобрести на электронных торговых площадках – «Wildberries» (от 270 руб. за 50 шт.) и OZON (290 руб. за 50 шт.).

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