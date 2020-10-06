В Пермском крае за сутки 88 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 88 новых случаев заражения COVID-19: 58 человек проходит лечение в больницах, 30 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 33 мужчины, 52 женщины, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10 336: 1 517 — на лечении, 7 028 (+55) — выздоровели, 297 (+5) — скончались от коронавируса, 196 (+2) — скончалось от сопутствующих заболеваний.

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