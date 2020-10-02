Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, со 2 октября в Пермском крае меняется распределение потоков пациентов с симптомами ОРВИ для постановки диагноза. Принятое решение позволит повысить скорость оказания медицинской помощи.
Ранее жители, обратившиеся за помощью в «неотложку» или «скорую» с симптомами респираторных заболеваний, направлялись в те больницы, где есть компьютерные томографы для диагностики состояния легких. Причем машины вместе с пациентами ожидали в очереди, пока позвонивший не попадет на исследование через КТ. Теперь «скорые» будут доставлять пациентов в приемные отделения больниц города и края и принимать следующий вызов.
В приемных отделениях поступивший пациент будет проходить предварительный осмотр врача. При необходимости и подозрении на коронавирус он будет направляться сначала на рентген, который, как и КТ, является методом диагностики пневмоний, согласно рекомендациям Минздрава РФ, либо на компьютерную томографию. После получения результатов исследований медики назначат лечение. Если подозрения на коронавирус не подтверждаются, то пациент самостоятельно добирается домой на амбулаторное лечение. Если подозрения на коронавирус останутся, то пациент будет направлен на дополнительное обследование.
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