Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, со 2 октября в Пермском крае меняется распределение потоков пациентов с симптомами ОРВИ для постановки диагноза. Принятое решение позволит повысить скорость оказания медицинской помощи.

Ранее​ жители, обратившиеся за помощью в​ «неотложку» или «скорую»​ с симптомами респираторных заболеваний, направлялись в те больницы, где есть компьютерные томографы для​ диагностики состояния​ легких.​ Причем машины вместе с пациентами ожидали в очереди, пока позвонивший не попадет на исследование через КТ.​ Теперь​ «скорые» будут доставлять​ пациентов в​ приемные отделения​ больниц​ города и края и принимать следующий вызов.

В​ приемных отделениях поступивший пациент будет проходить предварительный осмотр врача.​ При необходимости и подозрении на коронавирус он будет направляться сначала на рентген, который, как и КТ, является методом диагностики пневмоний, согласно рекомендациям Минздрава РФ, либо на компьютерную томографию.​ После получения результатов исследований медики назначат лечение. Если подозрения на коронавирус не подтверждаются,​ то пациент самостоятельно добирается​ домой на амбулаторное лечение. Если подозрения на коронавирус останутся, то пациент будет направлен на дополнительное обследование.

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