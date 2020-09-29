По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 32 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 34 мужчины, 38 женщин, 3 ребенка.

За все время были инфицированны 9 671 человек: 6 685 — выздоровели, 2 723 (2 607 человек с коронавирусом, а также 116 пациентов с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19) — на лечении, 274 (+2) — скончались от коронавируса, 176 (+1) — скончались от сопутствующих заболеваний.

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