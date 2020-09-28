В Пермском крае за сутки 75 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 32 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 34 мужчины, 38 женщин, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9 671: 1 180 — на лечении, 6 639 (+43) — выздоровели, 274 (+2) — скончались от коронавируса, 176 (+1) — скончались от сопутствующих заболеваний.

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