В Пермском крае за сутки 72 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 64 человека проходят лечение в больницах, 8 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 31 мужчина, 38 женщин, 3 ребенка.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9 225: 968 – на лечении, 6 371 (+45) – выздоровели, 255 (+2) – скончалось от коронавируса, 163 (+5) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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