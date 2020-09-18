В Пермском крае за сутки 67 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19: 53 человека проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 25 мужчин, 39 женщин, 3 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8 944: 969 — на лечении, 6 199 (+44) — выздоровели, 246 (+2) — скончались от коронавируса, 146 (+2) — скончались от сопутствующих заболеваний.

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