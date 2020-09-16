В Пермском крае за сутки 64 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 64 новых случая заражения COVID-19: 19 человек проходят лечение в больницах, 45 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 25 мужчин, 35 женщин, 4 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8 810: 1006 — на лечении, 6112 (+43) — выздоровели, 242 (+2) — скончалось от коронавируса, 143 (+2) — скончалось от сопутствующих заболеваний.

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