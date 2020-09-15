В Пермском крае за сутки 61 новый случай заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 41 человек проходит лечение в больницах, 20 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 27 мужчин, 34 женщины.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8 746: 997 — на лечении, 6 027 (+31) — выздоровели, 240 (+2) — скончались от коронавируса, 141 (+2) — скончалось от сопутствующих заболеваний.

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