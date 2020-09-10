В Пермском крае за сутки 60 случаев заражения COVID-19

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 60 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 14 территориях региона. Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (34), еще семь случаев зафиксировано в Бардымском округе, четыре — в Краснокамске. По три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Пермском районе и Соликамске. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в девяти территориях края: Березниках, Чайковском, Добрянке, Лысьве, ЗАТО Звездном, Кунгурском районе, Октябрьском, Суксуне и в Чусовом. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

Всего в Пермском крае выявлено 8 454 случаев заболевания COVID-19: 883 — на лечении, 5 890 (+42) — выздоровели, 230 (+3) — скончались от коронавируса, 135 (+1) — скончалось от сопутствующих заболеваний.

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