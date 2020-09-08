В Пермском крае за сутки 60 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, пять – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 26 мужчин, 34 женщины.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8 335: 848 — на лечении, 5 805 (+39) — выздоровели, 224 (+3) — скончались от коронавируса, 133 (+1) — скончались от сопутствующих заболеваний.

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