В Пермском крае за сутки 56 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек проходят лечение в больницах, 30 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 19 мужчин, 34 женщины, три ребенка.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8 275: 842 — на лечении, 5 761 (+37) — выздоровели, 221 (+1) — скончались от коронавируса, 132 (+0) — скончались от сопутствующих заболеваний.

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