В Пермском крае за сутки 60 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19: 48 человек проходят лечение в больницах, 12 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 16 мужчин, 44 женщины.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8 102: 696 — на лечении, 5 665 (+42) — выздоровели, 217 (+2) — скончались от коронавируса, 132 (+0) — скончались от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.