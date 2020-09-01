В Пермском крае за сутки 57 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 52 человека проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 26 мужчин, 30 женщин, один ребенок.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7 923: 608 – на лечении, 5 537 – выздоровели, 215 – скончались от коронавируса, 127 – скончались от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.