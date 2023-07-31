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В музее «Хохловка» пройдет фестиваль исторической реконструкции

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museumperm.ru/event/763

В эти выходные, 5 и 6 августа, в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоится фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах». Об этогм сообщили в пресс-службе музея.

На главной площадке фестиваля будут проходить поединки турнира ParmaChallenge в номинациях 1х1. В состязаниях будут использоваться различные виды оружия, такие как мечи, топоры, алебарды, фальшионы и ударные щиты. На фестивале будут также присутствовать Рейнеке-театр из Санкт-Петербурга, актеры исторического театра «Мистерион» и музыкальный коллектив. Интерактивные площадки дадут возможность погрузиться в атмосферу Средневековья, принять участие в детском турнире по фехтованию, поиграть в народные игры и изучить азы ремесел на мастер-классах.

Информационный обзор редакции. 6+

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