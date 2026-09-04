Фестиваль фейерверков пройдет в Закамске: его посвятили Году промышленности

Фестиваль фейерверков пройдет 5 сентября на набережной Камы в Закамске. Он закроет большое летнее событие «Выходные на набережной. Закамск — место силы». С 21:30 начнется фестиваль фейерверков: в этом году он будет посвящен Году пермской промышленности. В пресс-службе администрации рассказали, что каждый пиротехнический показ посвятят одной из ведущих отраслей региона.

С 21:42 Лесопромышленный комплекс»;

с 22:00 «Химическая промышленность»;

с 22:13 «Машиностроительная промышленность»;

с 22:25 «Металлургическая промышленность».

В финале фестиваля собираются установить новый пиротехнический рекорд Пермского края. «Симфонию огня» будет сопровождать музыка от ансамблей «Воскресение» и «ИВАНЫ», а также от камерного оркестра «Орфей».

В департаменте транспорта рассказали, что с 18:00 до полуночи автобус №79 будут следовать по улице Адмирала Нахимова вместо улицы Худанина. После завершения фестиваля фейерверков запустят дополнительные рейсы на маршрутах №15, 20, 60, 65, 79, 80.

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