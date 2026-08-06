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Без лишней воды: в пустой чаше бассейна пройдет фестиваль коротких форм

Театральная компания нмхт готовятся устроить 11 августа фестиваль «Басик». Его особенность в том, что событие пройдет в пустой чаше бассейна «Олимпия» в Перми.

Анна Самсонова

«Басик» — проект коротких форм, по словам организаторов, в нем не будет лишней «воды». Каждые 10 минут планируются небольшие события: 60-секундные оперы, дыхательные практики, короткометражное кино, лекции-манифесты и короткие разговоры.

Недавно мы рассказывали подробности программы фестиваля RED FEST: в этом году формат электронной сцены будет расширен.

Информационный обзор редакции. 16+

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