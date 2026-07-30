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В музее «Хохловка» запускают ландшафтные аудиопрогулки, завершающиеся встречей заката

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» с 5 августа запускают серию событий совместно с летним фестивалем «Город встреч». Новый проект называется «Закаты в Хохловке».

Пермский краеведческий музей

В основе встречи — ландшафтный аудиоспектакль «По Солнцу», посвященный традициям народов Пермского края. Это история о пути человека, благодарности природе, труде многих поколений и смыслах. Аудиопрогулка переносит из суеты города в жизнь XIX-XX веков, которая сопровождается подлинной архитектурой и уникальным ландшафтом.

Каждый спектакль будет начинаться в разное время. В Пермском краеведческом музее объяснили: это сделано для того, чтобы в конце действа участники проекта смогли увидеть закат над Камой, ведь солнце в течение месяца заходит в разное время. После аудиоспектакля маршруты расходятся — закат можно встретить на холмах или на воде.

Информационный обзор редакции. 18+

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