В музее «Хохловка» запускают ландшафтные аудиопрогулки, завершающиеся встречей заката

В основе встречи — ландшафтный аудиоспектакль «По Солнцу», посвященный традициям народов Пермского края. Это история о пути человека, благодарности природе, труде многих поколений и смыслах. Аудиопрогулка переносит из суеты города в жизнь XIX-XX веков, которая сопровождается подлинной архитектурой и уникальным ландшафтом.

Каждый спектакль будет начинаться в разное время. В Пермском краеведческом музее объяснили: это сделано для того, чтобы в конце действа участники проекта смогли увидеть закат над Камой, ведь солнце в течение месяца заходит в разное время. После аудиоспектакля маршруты расходятся — закат можно встретить на холмах или на воде.

Информационный обзор редакции. 18+