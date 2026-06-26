«Папин Олимпос», «Эмпирей» Ребекки Яррос и триллер «Отпечатки»: названы предпочтения молодых пермяков

По данным онлайн-кинотеатра «КИОН», в списке популярных фильмов и сериалов: детективный триллер «Отпечатки» (18+) с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым, «Резервация» (16+) — экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности», остросюжетный детектив «Черное солнце» (16+) с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым, криминальная экшн-драма «Приговор» (18+) с Антоном Васильевым и сериал «Бар "Один звонок"» (18+) с Данилой Козловским в главной роли.

В топе музыкальных вкусов пермяков — поп, танцевальные ритмы и электроника. Самыми прослушиваемыми треками стали поп-панк-гимн «Сегодня не пойду» от группы «Папин Олимпос», сингл CUPSIZE «воздух» и романтичная история «Официантка» от того же «Папиного Олимпоса».

В списке самых популярных книжных жанров значатся фэнтези, любовные романы и фантастика. Чаще всего на сервисе КИОН Строки» читали «Железное пламя» (18+), первую книгу серии «Четвертое крыло» (18+) и «Ониксовый шторм» (18+) — все из саги «Эмпирей» Ребекки Яррос.

Информационный обзор редакции.