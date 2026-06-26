Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Развлечения
  • News
Развлечения

Поделиться:

«Папин Олимпос», «Эмпирей» Ребекки Яррос и триллер «Отпечатки»: названы предпочтения молодых пермяков

Накануне Дня молодежи, который ежегодно в России отмечают в последнюю субботу июня, появилась информация о том, какие развлечения популярны у пермяков в возрасте от 18 до 35 лет. Исследование провели аналитики МТС, изучившие треки, фильмы и книги предпочитают с 1 января по 15 июня 2026 года.

Папин Олимпос/ВКонтакте

По данным онлайн-кинотеатра «КИОН», в списке популярных фильмов и сериалов: детективный триллер «Отпечатки» (18+) с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым, «Резервация» (16+) — экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности», остросюжетный детектив «Черное солнце» (16+) с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым, криминальная экшн-драма «Приговор» (18+) с Антоном Васильевым и сериал «Бар "Один звонок"» (18+) с Данилой Козловским в главной роли.

В топе музыкальных вкусов пермяков — поп, танцевальные ритмы и электроника. Самыми прослушиваемыми треками стали поп-панк-гимн «Сегодня не пойду» от группы «Папин Олимпос», сингл CUPSIZE «воздух» и романтичная история «Официантка» от того же «Папиного Олимпоса».

В списке самых популярных книжных жанров значатся фэнтези, любовные романы и фантастика. Чаще всего на сервисе КИОН Строки» читали «Железное пламя» (18+), первую книгу серии «Четвертое крыло» (18+) и «Ониксовый шторм» (18+) — все из саги «Эмпирей» Ребекки Яррос.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: