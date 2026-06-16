Фестивальный городок откроют на эспланаде в рамках «Города встреч»

Ближайшее событие «Города встреч» запланировано 20-21 июня, это будут театральные выходные на набережной у Речного вокзала. Они станут частью большой программы, приуроченной к прибытию в Пермь Театрального поезда. На протяжении двух дней будут работать больше 20 городских площадок: от эспланады и Дома актера до Райского сада и Черняевского леса.

В течение месяца, с 27 июня по 25 июня, на эспланаде развернется фестивальный городок. В нем практически каждый день, кроме понедельника, будут выступать артисты, проходить мастер-классы, квартирники и другие активности.

27-28 июня в рамках летнего фестиваля «Город встреч» пройдут мероприятия ко Дню молодежи, 4–5 июля планируется фестиваль живой культуры «Обряды-наряды», 11–12 июля развернется семейный фестиваль «Стар фест», а 18–19 июля — танцевальный фестиваль «Танцуй. Открывай».



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