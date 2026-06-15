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Фестиваль-выставку пионов собираются провести в Ботаническом саду

В Ботаническом саду им. А.Г. Генкеля ПГНИУ впервые собираются провести фестиваль-выставку пионов. Он пройдет 16-17 июня.

Ботанический сад ПГУ/ВКонтакте

На фестивале представят коллекцию Ботанического сада, которая насчитывает 235 сортов отечественной и зарубежной селекции, среди них 15 видов дикорастущей флоры. К выставке присоединятся коллекционеры-пионоводы Пермского края, которые покажут срезанные образцы редких и современных сортов цветов и расскажут о выращивании пионов в условиях региона.

В рамках фестиваля также пройдут обзорные экскурсии, включая «Восточный сад» с «Садом камней» и элементами малой архитектуры Японии, Китая и Таиланда.

Информационный обзор редакции. 12+

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