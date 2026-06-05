К программе «Визит в Пермь» в честь Дягилевского фестиваля присоединились больше 40 проектов

В списке представлено больше 40 городских проектов. Среди них: сет локальной кухни в Aura Kitchen&Bar с посикунчиками, кроликом, морошкой и жимолостью, икорное меню в Nolan Wine & Kitchen и Rob Roy, фестивальный чебурек с креветкой в «Тайной В.», мороженое из солода с карамелью из чаги в ПРОЕКТРЫБЫ.

К проекту «Визит в Пермь» присоединились также Центральный выставочный зал, ПЕРММ, Центр городской культуры. Программа будет действовать с 11 по 20 июня при предъявлении билета на событие фестиваля или бейджа участника.

Информационный обзор редакции. 16+