Девять музеев присоединились к фестивалю-игре «Горки»: он посвящен коллекционированию летних впечатлений

В маршруте фестиваля-игры в 2026 году девять культурных пространств: Дом Мешкова, Музей пермских древностей, Музей-диорама, Дом-музей «Подпольная типография», Детский музейный центр, Дом-музей Н. Г. Славянова, Пермская художественная галерея, Музей истории Пермского университета, детская арт-резиденция «Тут». В каждой из локаций дети смогут создать свои летние артефакты, которые станут частью их коллекции: брелоки, значки, подвесы, сферы или открытки, которые можно носить с собой и хранить как воспоминания о лете. «Игра начинается с посещения любого музея в удобное время. На входе каждый получает ВпечатКарту с контактами музеев, правилами игры и местом для отметки о посещении. В каждом музее участников ждут задания, объединенные общей темой, а все артефакты будут компактными, чтобы легко помещаться на ладони и напоминать о ярких летних моментах!», – рассказали в оргкомитете фестиваля «Горки».

В программе «Горки. ВпечатЛето» экскурсии, мастер-классы, творческие лаборатории, городские прогулки, музыкальные перформансы. Игровые маршруты будут доступны в течение всего фестиваля: до 14 июня. Финалом станет вечеринка, в этом году это будет «Впечатринка» с театральными мастер-классами для разных возрастных групп и вечерним спектаклем.

