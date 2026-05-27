Названа дата открытия боулинга в ТРК «СпешиLove»

В боулинг-комплексе будет 16 дорожек, 10 из них оборудованы детскими бортиками, а в ресторанной зоне открытая кухня и полноценное меню. Рестобоулинг будет располагаться за фудкортами в ТРК «СпешиLove». Создатели проекта позиционирует его, как новый формат отдыха в Перми, где гастрономия становится частью развлечений, а не дополнением к ним.

Новый боулинг-центр станет третьим в городе: долгое время в Перми работал «Магистрайк» на Магистральной улице, а в 2025 году в ТРК «Колизей Атриум» открылся White Lanes.

