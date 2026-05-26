Режиссером шоу-открытия фестиваля «Города встреч» станет хореограф Сергей Мандрик

Постановщиком открытия «Города встреч» в 2026 году станет основатель балета Street Jazz и режиссер Сергей Мандрик. На сцене выступят 40 пермских артистов с эксклюзивными номерами специально для этого вечера, хор «Млада» и хедлайнер, имя которого пока держат в секрете.

В Агентстве новых технологий рассказали, что в рамках «Города встреч» в Перми пройдут «Обряды-наряды», Большой театральный фестиваль и другие события. Летний фестиваль продлится до конца августа.

