Фестиваль аниме Хаяо Миядзаки готовятся устроить в «Кристалле»

На фестивале собираются показать аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» (12+), «Ходячий замок» (6+) и «Мой сосед Тоторо» (6+), а также провести лекции, тематические мастер-классы и квиз для детей, подростков и взрослых и устроить ярмарку и квест для знатоков японской культуры.

В Пермской синематеке рассказали, что поводом для проведения фестиваля стал юбилей культового режиссера аниме, которому в этом году исполнилось 85 лет.

