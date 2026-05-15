Фестиваль аниме Хаяо Миядзаки готовятся устроить в «Кристалле»

В Перми собираются провести фестиваль аниме Хаяо Миядзаки. 1 июня под крышей киноцентра «Кристалл» соберутся те, кто неравнодушен к азиатской культуре.

Кадр из аниме «Ходячий замок»

На фестивале собираются показать аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» (12+), «Ходячий замок» (6+) и «Мой сосед Тоторо» (6+), а также провести лекции, тематические мастер-классы и квиз для детей, подростков и взрослых и устроить ярмарку и квест для знатоков японской культуры.

В Пермской синематеке рассказали, что поводом для проведения фестиваля стал юбилей культового режиссера аниме, которому в этом году исполнилось 85 лет.

