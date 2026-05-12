Синтез танца и музыки, электронный сайд-проект Дельфина, премьера хорового цикла «писания»: стала известна программа Дягилевского фестиваля-2026

Концерты

Дягилевский фестиваль-2026 откроет концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (12+). Музыканты исполнят Четвертую симфонию Бетховена и симфонию № 41 «Юпитер» Моцарта. Также в программе: аудиовизуальное путешествие с оркестром громкоговорителей Олега Нестерова по миру киномузыки Альфреда Шнитке (12+), концерт этнической музыки (12+), объединяющий классические арабские традиции с языком испанского фольклора и европейской классики, концерт композиторов-резидентов musicAeterna и Дома Радио Алексея Ретинского, Андреаса Мустукиса и Кирилла Архипова «Музыка для пустой комнаты» (16+).

На закрытии Дягилевского фестиваля в Перми выступит Дельфин с электронным сайд-проектом «Механический пес» (18+), в котором музыкант возвращается к ритмам электро, индастриала и раннего хип-хопа.