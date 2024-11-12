В Арт-резиденции откроется персональная выставка основателя фотостудии «Мамонт»

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в экспозицию вошли 87 цветных и черно-белых снимков. Все они подготовлены и напечатаны при жизни автора.

«Для Александра Сергеевича важно полновесное присутствие человека в кадре. Внимание к деталям, чувство момента, талант видения в обыденном сюжете отражения вечных тем, вкупе с замечательной способностью все это объединить в одном снимке делают фотонаследие Александра Ширинкина важной частью культурного контекста современной Перми», — поделилась замдиректора Пермской галереи Ольга Старцева.

Ранее мы рассказывали, что в течение нескольких дней в Перми откроется выставка, посвященная Кафедральному собору и Архиерейскому кладбищу.

Информационный обзор редакции.