В «Других кругах» откроется выставка археологического фарфора и фаянса

В арт-пространстве «Другие круги» 22 ноября откроется выставка фарфора и фаянса, найденного во время археологических раскопок. Ее назвали «Блюдечко с голубой каемочкой» (6+) и это совместный проект Музея история Пермского университета, Камской археологической экспедиции и Центрального выставочного зала.
В экспозицию вошли материалы из фондов Камской археологической экспедиции ПГНИУ разных марок: от «короля фарфора» М. С. Кузнецова до экземпляров Императорского фарфорового завода, фабрик Попова, Гарднера и многих других, включая импортные образцы китайского и европейского производств.
Во время раскопок в городе археологи находят множество битой фарфоровой и фаянсовой посуды, которая относится к периоду Перми губернской. «Посчитав и изучив осколки, можно сделать выводы о социальном положении жителей, о широте торговых связей города. По клеймам на фарфоре можно определить датировку объектов и слоев. Это ценный исторический источник. Однако сами фрагменты остаются в тени более уникальных находок и почти никогда не выставляются в музеях: кому интересно смотреть на осколки?», — размышляют авторы проекта. Поэтому три институции объединились, чтобы показать красоту и ценность археологического фарфора и фаянса.
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Информационный обзор редакции.
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