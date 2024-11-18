В «Других кругах» откроется выставка археологического фарфора и фаянса

В экспозицию вошли материалы из фондов Камской археологической экспедиции ПГНИУ разных марок: от «короля фарфора» М. С. Кузнецова до экземпляров Императорского фарфорового завода, фабрик Попова, Гарднера и многих других, включая импортные образцы китайского и европейского производств.

Во время раскопок в городе археологи находят множество битой фарфоровой и фаянсовой посуды, которая относится к периоду Перми губернской. «Посчитав и изучив осколки, можно сделать выводы о социальном положении жителей, о широте торговых связей города. По клеймам на фарфоре можно определить датировку объектов и слоев. Это ценный исторический источник. Однако сами фрагменты остаются в тени более уникальных находок и почти никогда не выставляются в музеях: кому интересно смотреть на осколки?», — размышляют авторы проекта. Поэтому три институции объединились, чтобы показать красоту и ценность археологического фарфора и фаянса.

Недавно мы рассказывали о том, что в PERMM установят огромную ротонду, обшитую деталями из проектов ЦГК.

Информационный обзор редакции.