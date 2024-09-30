Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» завершился. Он проходил в Перми в 24-й раз. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, призы вручены в трех конкурсах: международном, национальном и студенческом.
Главный приз фестиваля — «Большой золотой Нанук» — получил фильм «Стекло, моя несбывшаяся жизнь» голландского режиссера Рогира Капперса. Это история его самого, в которой мужчина стремится к своей детской мечте стать знаменитым уличным музыкантом. Он хочет играть на стеклянном органе — инструменте, сделанном из поющих винных бокалов. «Серебряный Нанук» получили фильмы «Против ветра» Татьяны Соболевой (за открытие новых тем и новых героев) и «Кикс» Балинта Ревеша и Давид Микулана (за оригинальное художественное решение).
- «Текстура лжи» (реж. Ефим Грабой) — специальное упоминание жюри за лучший дебют
- «Нас трое» (реж. Хеня Бродбекер) — приз зрительских симпатий
- «Лосенок» (реж. Елена Копцева) — «Малый Золотой Нанук»
- «Свой среди детей» (реж. Олеся Епишина) — специальное упоминание жюри
- «Лежбище быка» (реж. Вячеслав Столяров) — специальное упоминание жюри
- «Человек труда» (реж. Ольга Ажнакина) — специальный приз организационного комитета
- «Горький мед» (реж. Юлия Макарова) — лучший студенческий фильм
- «И человек на свет явился» (реж. Кристина Хегай) — специальное упоминание жюри
- «Вверх тормашками» (реж. Екатерина Ксенц) — специальное упоминание жюри
- «Музей» (реж. Анна Граве) — специальное упоминание жюри
Всего в рамках фестиваля «Флаэртиана» зрителям показали 107 фильмов. 40 из них — были частью конкурсной программы.
Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 16+
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