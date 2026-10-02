В парке Каменских открылся новый визит-центр: он посвящен индустриализации реки Данилихи

Новый визит-центр называется «Данилиха». В нем будут две зоны: читальный зал и зона, в которой будут проходить экскурсии и лекции. Экспозиция нового визит-центра будет посвящена истории индустриализации реки Данилихи, ее строению и микромиру.

В зоне коворкинг-библиотеки появились книги для самообразования по охране природы, локальном краеведении, гидробиологии и урбанистике. Там же открылись выставки пермских художников Любови Шмыковой «Режим питания» и Анастасии Стэфы «Свет волшебства. Форма жизни».

Информационный обзор редакции.