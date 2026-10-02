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Экология

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В парке Каменских открылся новый визит-центр: он посвящен индустриализации реки Данилихи

В долине реки Данилиха открылся новый визит-центр. Он находится на территории парка Каменских. Это четвертый визит-центр, который появился в рамках проекта «Зеленое кольцо».

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Новый визит-центр называется «Данилиха». В нем будут две зоны: читальный зал и зона, в которой будут проходить экскурсии и лекции. Экспозиция нового визит-центра будет посвящена истории индустриализации реки Данилихи, ее строению и микромиру.

В зоне коворкинг-библиотеки появились книги для самообразования по охране природы, локальном краеведении, гидробиологии и урбанистике. Там же открылись выставки пермских художников Любови Шмыковой «Режим питания» и Анастасии Стэфы «Свет волшебства. Форма жизни». 

Информационный обзор редакции.

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