Кунгурскую ледяную пещеру могут открыть для туристов в 2027 году

В планах властей — открыть пещеру в середине 2027 года, но окончательное решение о сроках будет принято после вердикта ученых. Сейчас они занимаются мониторингом состояния уникального природного объекта. В ближайших планах — разбор завала в гроте Вышка, оборка кровли пещеры, а также реконструкция и обновление входного тоннеля.

Ученым горного института УрО РАН предстоит разработать план зонирования и благоустройства пещеры, 3D-модель эколого-геологического маршрута. Новый оператор пещеры уже определен: лицензию получила Краевая дирекция особо охраняемых природных территорий. По данным «Вестей», для того чтобы установить новую подстанцию и опоры ЛЭП, идут судебные разбирательства с прошлым оператором.

Информационный обзор редакции.