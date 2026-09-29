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Экология

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Кунгурскую ледяную пещеру могут открыть для туристов в 2027 году

Кунгурская ледяная пещера все еще закрыта для посетителей. Но ее планируют открыть в 2027 году. Об этом заявил в эфире «Вестей» замминстра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Полшведкин.

Катерина Кравцова

В планах властей — открыть пещеру в середине 2027 года, но окончательное решение о сроках будет принято после вердикта ученых. Сейчас они занимаются мониторингом состояния уникального природного объекта. В ближайших планах — разбор завала в гроте Вышка, оборка кровли пещеры, а также реконструкция и обновление входного тоннеля.

Ученым горного института УрО РАН предстоит разработать план зонирования и благоустройства пещеры, 3D-модель эколого-геологического маршрута. Новый оператор пещеры уже определен: лицензию получила Краевая дирекция особо охраняемых природных территорий. По данным «Вестей», для того чтобы установить новую подстанцию и опоры ЛЭП, идут судебные разбирательства с прошлым оператором. 

Информационный обзор редакции.

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