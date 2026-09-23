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В Каму выпустили тысячи мальков рыбы, занесенной в Красную книгу

В Каму в районе Осы выпустили 16 тыс. мальков стерляди — ценного вида рыбы, занесенного в Красную книгу России. В пресс-службе губернатора рассказали, что этим занялось одно из пермских предприятий под контролем Росрыболовства.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Стерлядь вырастили в крестьянско-фермерском хозяйстве Бардымского округа. По оценкам специалистов, через пять лет она будет достигать 40 см и начнет давать потомство. Перед выпуском рыбы экологи замерили температуру воды и воздуха. Место и объем, куда отправится новая партия молоди, ученые совместно с ведомством рассчитали заранее по специальной методике.

С начала года в водоемы Пермского края промышленные предприятия выпустили сотни тысяч мальков ценных видов рыб, включая стерлядь и щуку. В сентябре и октябре реки планируют пополнить также судаком и белым амуром.

Информационный обзор редакции.

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