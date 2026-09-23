В Каму выпустили тысячи мальков рыбы, занесенной в Красную книгу

Стерлядь вырастили в крестьянско-фермерском хозяйстве Бардымского округа. По оценкам специалистов, через пять лет она будет достигать 40 см и начнет давать потомство. Перед выпуском рыбы экологи замерили температуру воды и воздуха. Место и объем, куда отправится новая партия молоди, ученые совместно с ведомством рассчитали заранее по специальной методике.

С начала года в водоемы Пермского края промышленные предприятия выпустили сотни тысяч мальков ценных видов рыб, включая стерлядь и щуку. В сентябре и октябре реки планируют пополнить также судаком и белым амуром.

Информационный обзор редакции.